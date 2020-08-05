أذربيجان: إصابة 193 شخص بكوفيد 19 وتعافى 492 شخص ووفاة 3 أشخاص
AzerTAg.az
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أصيب 193 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 492 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.
واضيف أن 33 ألفا و103 حالة اصابة مسجلة في البلد الى الآن وتعافى 28 الفا و840 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 476 مصاب ويستمر علاج 3787 مصاب حاليا لدى مستشفيات ذات النظام الخاص.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 759 الف و129 فحص طبي.
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