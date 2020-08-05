  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: إصابة 193 شخص بكوفيد 19 وتعافى 492 شخص ووفاة 3 أشخاص

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]

    باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصيب 193 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 492 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.

    واضيف أن 33 ألفا و103 حالة اصابة مسجلة في البلد الى الآن وتعافى 28 الفا و840 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 476 مصاب ويستمر علاج 3787 مصاب حاليا لدى مستشفيات ذات النظام الخاص.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 759 الف و129 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: إصابة 193 شخص بكوفيد 19 وتعافى 492 شخص ووفاة 3 أشخاص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]
    أذربيجان: إصابة 226 شخص بكوفيد 19 وتعافى 588 شخص ووفاة 5 أشخاص
    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]
    مواصلة عملية تحديث بنك البلازما للمتعافين من فيروس كورونا المستجد في أذربيجان
    ٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]
    أذربيجان: إصابة 241 شخص بكوفيد 19 وتعافى 647 شخص ووفاة 6 أشخاص
    ٠٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٤٩]
    تعافي 639 شخص من فيروس كورونا المستجد مقابل 286 حالة جديدة للاصابة في اذربيجان
    أذربيجان: إصابة 193 شخص بكوفيد 19 وتعافى 492 شخص ووفاة 3 أشخاص