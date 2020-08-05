إنشاء شبكة افتراضية للمنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز

باكو، 5 أغسطس، أذرتاج

أطلقت منظمة الطلبة الشباب الديمقراطيين لأذربيجان (ADTGT) مشروعا دولياً جديداً بدعم مالي من مجلس دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية لدى رئيس جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن منظمة الطلبة الشباب الديمقراطيين لأذربيجان أن المشروع الدولي الذي يستغرق مدة ثلاثة أشهر سيشمل "عقد الاجتماعات والمناقشات والمؤتمرات المرئية لرؤساء المنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز وبناء شبكة التعاون الافتراضية" لمؤسسات المجتمع المدني النشطة في أكثر من 20 دولة. سيشمل المشروع الذي سيتم تنفيذه عبر الإنترنت عقد الاجتماعات الافتراضية لرؤساء المنظمات غير الحكومية المؤثرة في حركة عدم الانحياز مع مختلف الوكالات الحكومية ومنصات المنظمات غير الحكومية في أذربيجان التي تترأس المنظمة. كما ستدور النقاشات حول نشاطات المجتمع المدني ومؤسساته في بلادنا.

سيعقد المؤتمر الأول المرئي في إطار المشروع حول "فرص تعاون المنظمات غير الحكومية في حركة عدم الانحياز" بمشاركة رؤساء المنظمات غير الحكومية في حركة عدم الانحياز ومؤسسات المجتمع المدني في أذربيجان والمسئولين الحكوميين والخبراء وممثلي وسائل الإعلام.

سيتبنى بيان باكو نيابة عن المشاركين في الحدث الدولي المرئي وسيتم إنشاء شبكة التعاون الافتراضية للمنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز. ستقترح شبكة التعاون عقد المنتدى الأول للمنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في باكو في عام 2021 أثناء رئاسة أذربيجان.

سيلفت المشروع انتباه المنظمات غير الحكومية في حركة عدم الانحياز إلى واقع النزاع الأرمني الأذربيجاني، وكذلك حملة الدعم العام الدولية للدفاع عن الموقف العادل لبلدنا.

في إطار رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز، ستحاول منظمة الطلبة الشباب الديمقراطيين لأذربيجان (ADTGT) تزويد المنظمات غير الحكومية من الدول الأعضاء بمعلومات عن الموقف العادل لبلدنا. في نهاية المشروع، سيصدر كتاب عن المنظمات غير الحكومية في دول حركة عدم الانحياز ووضعها ودورها وأنشطتها باللغة الإنجليزية وإرسالها إلى الدول المشاركة.