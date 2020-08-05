  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أذربيجان تقدم مساعدة مالية الى لبنان

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٤٠]

    باكو، 5 أغسطس (أذرتاج).

    وقع رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف مرسوما حول تقديم مساعدة مالية الى جمهورية لبنان.

    افادت وكالة أذرتاج ان جمهورية أذربيجان تقدم مليون دولار من الصندوق الاحتياطي المنصوص عليه في ميزانية الدولة عام 2020 الى جمهورية لبنان نظرا لحاجتها الى المساعدة الانسانية لإزالة عواقب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تقدم مساعدة مالية الى لبنان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٣٥‎]
    عثمان الحاج: أرمينيا تسيء إلى سمعة مجلس الأمن الدولي
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٠٧]
    وزارة الخارجية: انتهى الجزء الأول من الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٢]
    الباحث الإيطالي: قيم الاتحاد الأوروبي لا تدعم أشكال الانفصالية
    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٠١:٤٨]
    حكمت حاجييف: زيارة المقاطعات قد تزيد من حالات الإصابة بالعدوى فيها
    أذربيجان تقدم مساعدة مالية الى لبنان