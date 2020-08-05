أذربيجان تقدم مساعدة مالية الى لبنان

باكو، 5 أغسطس (أذرتاج).

وقع رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف مرسوما حول تقديم مساعدة مالية الى جمهورية لبنان.

افادت وكالة أذرتاج ان جمهورية أذربيجان تقدم مليون دولار من الصندوق الاحتياطي المنصوص عليه في ميزانية الدولة عام 2020 الى جمهورية لبنان نظرا لحاجتها الى المساعدة الانسانية لإزالة عواقب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.