حصيلة الانفجار في بيروت تصل الى 137 قتيلا وأكثر من 5000 جريح وعشرات المفقودين

باكو، 5 اغسطس، (أذرتاج).

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 137 شخصا واصابة أكثر من 5000 آخرين بجروح مختلفة وعشرات المفقودين جراء انفجار قوي وقع أمس في مرفأ بيروت عاصمة لبنان.

قال محافظ بيروت ان 300 الف شخص اصبحوا مشرَّدين. ويتراوح حجم الأضرار الناجمة عن الكارثة ما بين 3-5 مليارات دولار.

قال وزير الاقتصاد اللبناني ان صومعة القمح دمر بالكامل.

تضرر المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان.

يقال ان المحتمل هو انفجار مخزن المفرقعات او المواد شديدة الانفجار التي تمت مصادرتها منذ سنين واحتفظت فيه.

سبق وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ان ما حصل لن يمر دون حساب وسيدفع المسئولون عن هذه الكارثة الثمن ودعا الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة على لبنان.

تضررت مساحة واسعة على بعد عدة كلومترات بالخسائر المختلفة ودمرت المباني القريبة من مركز الانفجار بالكامل، بينها مستشفى لعلاج المصابين بالكورونا.

أصدر رئيس الوزراء الاذربيجاني مرسوما بشأن تقديم مساعدات انسانية مالية بمبلغ مليون دولار الى جمهورية لبنان للمساعدة في إزالة عواقب الانفجار.