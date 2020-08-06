ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أرمينيا

تبليسي، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

أصيب 233 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 39 ألفا و919 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 772 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.