عقد مشاورة عبر الاتصال المرئي تحت اشراف الرئيس إلهام علييف تكريسا للتدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا والوضع الاجتماعي والاقتصادي
AzerTAg.az
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]
باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)
عقدت مشاورة عبر الاتصال المرئي تحت اشراف الرئيس إلهام علييف تكريسا للتدابير المتخذة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
٣١.٠٧.٢٠٢٠ [١٤:٠٢]
٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:٢٣]
٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:١١]
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥٨]
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٤٠]
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٣٥]
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٢٨]
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٢٢]
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٢١]
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:١٣]
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٥٢]
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [٠١:١٥]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
٢٢.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
١٨.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:١٧]
١١.٠٧.٢٠٢٠ [٢٢:٣٤]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٦]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٥]
٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٠٩]
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٣٧]
٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]
٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥٨]
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥٩]
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٣٥]
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك