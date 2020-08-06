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    عقد مشاورة عبر الاتصال المرئي تحت اشراف الرئيس إلهام علييف تكريسا للتدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا والوضع الاجتماعي والاقتصادي

    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]

    باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    عقدت مشاورة عبر الاتصال المرئي تحت اشراف الرئيس إلهام علييف تكريسا للتدابير المتخذة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

    AZERTAG.AZ :عقد مشاورة عبر الاتصال المرئي تحت اشراف الرئيس إلهام علييف تكريسا للتدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا والوضع الاجتماعي والاقتصادي
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