باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج) عقدت مشاورة عبر الاتصال المرئي تحت اشراف الرئيس إلهام علييف تكريسا للتدابير المتخذة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

AZERTAG.AZ : عقد مشاورة عبر الاتصال المرئي تحت اشراف الرئيس إلهام علييف تكريسا للتدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا والوضع الاجتماعي والاقتصادي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده