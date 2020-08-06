تسجيل أكثر من 206 الف حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم خلال آخر 24 ساعة

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم تسجيل أكثر من 206 الف حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن منظمة الصحة العالمية ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 5116 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 696147 شخص.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 206709 شخص خلال أخر 24 ساعة وتجاوز العدد الاجمالي 18354342 مليون شخص.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.