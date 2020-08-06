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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٢١]

    باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أغسطس آب.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 أغسطس اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0241

    أورو EUR 1 1.9105

    دولار أسترالي AUD 1 1.1699

    روبل بلاروس BYN 1 0.7082

    ريال برازيلي BRL 1 0.3145

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0985

    كرون دنماركي DKK 1 0.2564

    لاري جورجي GEL 1 0.5552

    روبي هندي INR 1 0.0225

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193

    دولار كندا CAD 1 1.2441

    دينار الكويت KWD 1 5.5231

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3971

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0738

    جنيه مصري EGP 1 0.1051

    لاي مولدوفا MDL 1 0.099

    كرون النرويج NOK 1 0.1757

    زلوتي بولندا PLN 1 0.429

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0042

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0223

    روبل روسي RUB 1 0.0243

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3423

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2197

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649

    دولار تايوان TWD 1 0.0577

    ليرة تركيا TRY 1 0.2481

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0636

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.092

    كرون التشيك CZK 1 0.0713

    يوان الصين CNY 1 0.2405

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.091

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4923

    كرون السويد SEK 1 0.1822

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7866

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1419

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.5782

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2074

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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