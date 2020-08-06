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    اجلاء 180 مواطن أذربيجاني من كازاخستان حتى الآن

    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٩]

    نور سلطان، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تجلي القنصلية العامة لأذربيجان في أكتاو دفعة أخرى من مواطني أذربيجان الباقين في كازاخستان.

    تم اجلاء 180 مواطن أذربيجاني حتى الآن ما استطاعوا مغادرة من هذا البلد جراء المحظورات المفروضة بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القنصلية العامة لأذربيجان في أكتاو أن 18 مواطنا اذربيجانيا ودعوا على متن عبارات "الأكاديمية ظريفة علييفا" (10 أشخاص) و"ناخجيوان" (4 أشخاص) و"حسن علييف" (4 أشخاص) التابعة لشركة "ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية".

    يذكر أن جميع المواطنين المغادرين هذه المرة خضعوا للفحص الطبي ولم يكتشف لديهم عن أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :اجلاء 180 مواطن أذربيجاني من كازاخستان حتى الآن
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