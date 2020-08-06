غابالا، 6 أغسطس، أذرتاج

اطلاق اسم بولاد هاشموف على شارع حذي اصلانوف في محافظة غابالا لا يمت بصلة الى الحقيقة.

أفادت أذرتاج عن بيان السلطة التنفيذية لمحافظة غابالا أن معلومات لا اساس لها تتداول في بعض من وسائل الاعلام الجماهيرية وشبكات التواصل الاجتماعي حول اطلاق اسم السهيد بولاد هاشموف على شارع حذي اصلانوف في مدينة غابالا. وجدير بالذكر أن اسم بولاد هاشموف اطلق على شارع تقع عليه مقابر الشهداء في مدينة غابالا ويبدأ شارع بولاد هاشموف من تقاطعه مع شارع حذي اصلانوف ويمتد الى تقاطعه مع شارع عارف حق وردييف.

واما شارع حذي اصلانوف فلم يغير اسمه ونقطة انطلاق هذا الشارع تقاطعه مع جادة حيدر علييف الى مجمع التماثيل التذكارية المنصوبة اجلالا لذكرى الذين ضحوا بارواحهم خلال الحرب الوطنية الكبرى فترة 1941-1945م.

وندعو مرة اخرى وسائل الاعلام الجماهيرية ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لعدم نشر معلومات لا توافق مع الحقيقة والتجنب من اثارة تضليل في اوساط المجتمع.