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    ارمينيا تحظر بث قنوات أجنبية في اراضيها بما فيه قنوات روسية

    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٥‎]

    تبيليسي، 6 أغسطس، أذرتاج

    وقع الرئيس الارميني ارمن ساركيسيان على مرسوم يحظر على بث القنوات الاجنبية بما فيه قنوات روسية في اراضي البلد.

    أفادت أذرتاج عن بيان مكتب الاعلام الرئاسي الارميني أن المرسوم يستهدف ضمان حصول اهالي البلد على معلومات موثوق بها وصحيحة وحماية حرية التعبير والصحافة.

    ويشمل الحظر على جميع القنوات الروسية المبثوثة مستقلا في ارمينيا ايضا باستثناء قناة "مير" المتلفزة الدولية.

    ويربط خبراء سياسيون خطوة الرئيس الارميني هذه بالتوتر السائد في علاقات البلد مع روسيا.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :ارمينيا تحظر بث قنوات أجنبية في اراضيها بما فيه قنوات روسية
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