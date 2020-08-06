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    إيران ترسل مساعدات انسانية الى لبنان للمرة الثانية

    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٤]

    طهران، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أرسلت إيران مساعدات إنسانية إلى لبنان للمرة الثانية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه المعلومات قالها كريم حماتي رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني. تضم المساعدات من إمدادات طبية وأدوية بقيمة 150 ألف دولار و55 طناً من المواد الغذائية و30 طبيباً متخصصاً والعديد من المستشفيات الميدانية الجاهزة.

    كما عرضت إيران علاج اللبنانيين المصابين في الانفجار بمستشفيات طهران ودفع تكاليف علاجهم.

    وعبر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تعازيه للشعب اللبناني وأعرب عن استعداده لتقديم كل المساعدة الممكنة.

    يذكر ان أكثر من 100 شخص قتلوا جراء انفجار مرفأ بيروت وأصيب أكثر من 4 آلاف. معظم المصابين في حالة حرجة.

    كلف الانفجار البلاد ما لا يقل عن 3 مليارات دولار.

    AZERTAG.AZ :إيران ترسل مساعدات انسانية الى لبنان للمرة الثانية
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