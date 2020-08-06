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    سياسة


    المجلس الوطني يعقد جلسة دورته غير الاعتيادية

    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٨]

    باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

    يعقد المجلس الوطني جلسة عامة تالية لدورته غير الاعتيادية في 6 اغسطس اليوم.

    أفادت أذرتاج أن رئيسة البرلمان صاحبة غفاروفا افتتحت الجلسة مفيدة أن المسائل المدرجة في جدول الاعمال تطرح على بساط البحث في القراءة الثانية.

    وطرحت على بساط البحث في اليوم الثاني من الاجتماع 6 مسائل وهي مشاريع قانون في ادراج تعديلات في قوانين "في ميزانية جمهورية أذربيجان لعام 2020م" وميزانية عام 2020م للهيئة التي حددتها هيئة السلطة التنفيذية ذات الصلة التي تنفذ الضمان الاجتماعي والدفاع عنه وميزانية عام 2020م لصندوق التأمين من البطالة وفي العمالة ووفي التأمين من البطالة وقانون المخالفات الادارية في الاستماع الثاني.

    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني يعقد جلسة دورته غير الاعتيادية
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