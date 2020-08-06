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    نائب وزير الخارجية الجورجي: نقل الاسلحة والعتاد الحربي ينفذ عن تراض بالقواعد الدولية

    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٣]

    تبيليسي، 6 أغسطس، أذرتاج

    قال لاشا دارساليا إن امكانات الترانزيت لجورجيا يستفيد منها عدد كبير من البلاد ويراعي البلد جميع القواعد الدولية الخاصة بشحنات الترانزيت ويتم تنفيذ نقل الاسلحة والعتاد الحربي عن تراض.

    أفادت أذرتاج عن دارساليا نائب وزير الخارجية الجورجي قوله في تصريح له لبرنامج "خرونيكا" في قناة ايميدي المحلية إن جارينا أذربيجان وارمينيا يستفيدان من هذه الامكانات ونتمسك تمسكا جديا بمعايير ومبادئ القانون الدولي في هذا الشأن. وثمة قواعد خاصة بنقل السحنات العسكرية ايضا.

    واشار نائب وزير الخارجية الجورجي الى أن موقف جورجيا من أذربيجان وارمينيا واضح معلوم مؤكدا أن بلاده تؤيد السلم والاستقرار في المنطقة وزاد أن جورجيا لها شراكة استراتيجية مع أذربيجان وعلاقات حسن الجوار مع ارمينيا.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :نائب وزير الخارجية الجورجي: نقل الاسلحة والعتاد الحربي ينفذ عن تراض بالقواعد الدولية
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    نائب وزير الخارجية الجورجي: نقل الاسلحة والعتاد الحربي ينفذ عن تراض بالقواعد الدولية