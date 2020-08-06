عائدات صندوق النفط من حقل "شاه دنيز" 215.5 مليون دولار خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٢٢]
باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)
بلغ حجم عائدات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني 215.5 مليون دولار أمريكي من مشروع استغلال حقل "شاه دنيز" منذ بداية العام الجاري حتى الأول من أغسطس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني أن صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني حصل خلال مطلع العالم الجاري جوائز إضافية بلغت 149 مليون دولار من المستثمرين الأجانب.
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