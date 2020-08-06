عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 2.4 مليار دولار
AzerTAg.az
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٢٨]
باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)
بلغ حجم عائدات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني مليارين و485 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام الجاري حتى الأول من أغسطس وذلك في إطار مشروع استغلال كتلة حقول النفط والغاز "أذري – جيراق - جوناشلي" للقطاع الأذربيجاني في بحر الخزر، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني.
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