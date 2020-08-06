عائدات صندوق النفط من "أذري – جيراق - جوناشلي" تبلغ 2.4 مليار دولار

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بلغ حجم عائدات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني مليارين و485 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام الجاري حتى الأول من أغسطس وذلك في إطار مشروع استغلال كتلة حقول النفط والغاز "أذري – جيراق - جوناشلي" للقطاع الأذربيجاني في بحر الخزر، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني.