ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان

طشقند، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 755 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 28 ألفا و69 شخص.

افادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 5 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 173 شخص.

يتم علاج 9113 شخص في المستشفيات، منهم 799 في حالة حرجة.