سومغايت يودع المدرب الفني

سومغايت، 6 أغسطس، أذرتاج

ودع نادي سومغايت لكرة القدم مدربه الفني.

قال النادي في بيان إن سومغايت ودع ادواردو كارو بالادا الذي كان يؤدي صلاحيات المدرب الفني للتدريب البدني للنادي الاول منذ شهر يوليو عام 2019م.

يذكر أن المتخصص الاسباني سيعمل مع مرد نوبره الذي عين مديرا فنيا جديدا لنادي كنجلر بيرليكي الانقروي الذي يتنافس في دوري الممتاز التركي.