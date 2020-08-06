دفع المعاشات التقاعدية والاعانات والمنح والمساعدة المالية المعنونة لمليونين و300 الف شخص خلال يوليو

باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

حققت المدفوعات في انواع الضمان الاجتماعي من قبل الصندوق الحكومي للضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي خلال شهر يوليو وشملت على مليونين و300 الف شخص.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الصندوق دفع لمليون و260 الف شخص معاشات تقاعدية ولـ423 الف شخص اعانات مالية ولـ298 الف شخص منحا ولـ350 الف شخص في 85 الف عائلة مساعدة مالية معنونة.

وجاء في البيان أن عدد الذين حصلوا على المدفوعات في انواع الضمان الاجتماعي خلال شهر يوليو ازداد بنسبة 3ر3 في المائة او قدر 73 الف شخص قياسا الى شهر يوليو عام 2019م.

كما أن اموال الصندوق الموجهة الى تمويل المدفوعات المذكورة خلال الشهر السابق ارتفعت بنسبة 1ر24 في المائة او قدر 91 مليون مانات لتصل الى 468 مليون مانات مقارنة بشهر يوليو عام 2019م.