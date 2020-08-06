أذربيجان: إصابة 144 شخص بكوفيد 19 وتعافى 435 شخص ووفاة 3 أشخاص

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 144 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 435 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.

واضيف أن 33 ألفا و247 حالة اصابة مسجلة في البلد الى الآن وتعافى 29 الفا و275 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 479 مصاب ويستمر علاج 3493 مصاب حاليا لدى مستشفيات ذات النظام الخاص.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 766 الف و179 فحص طبي.