باكو،6 أغسطس، أذرتاج

سيتم تقديم الدعم المالي الجديد للقطاع الخاص وسيعقد وزير الاقتصاد اجتماعاً عبر الإنترنت مع أصحاب الأعمال.

قرر مجلس الوزراء تقديم الدعم المالي الجديد لأصحاب المشاريع الفردية.

تفيد أذرتاج أن نقلاً عن وزارة الاقتصاد أنه وفقًا للقرار، يتم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمنع تفشى عدوى فيروس كورونا (COVID-19) وإطلاق المرحلة التالية من برنامج دفع جزء معين من رواتب الموظفين والدعم المالي لأصحاب المشاريع الفردية الصغيرة.

على أساس القرار الصادر عن مجلس الوزراء سيتلقى دافعو الضرائب العاملون في المناطق المتضررة والذين تلقوا دعماً مالياً ولم يجروا تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين استجابة لنداء الرئيس دعماً مالياً بقيمة راتب شهر واحد. سيتم دفع الدعم المالي بأقساط متساوية على مرحلتين تغطي أغسطس وسبتمبر.

في الوقت نفسه، سيتم تزويد أصحاب الأعمال الفردية الصغيرة الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم المالي وحصلوا على مبلغ مقطوع قدره 250 مانات في المرحلة الأولى بشكل متكرر بدعم مالي بمبلغ 250 مانات.

وتجدر الإشارة إلى أن دافعي الضرائب الذين تلقوا دعماً مالياً في إطار المرحلة الأولى لا يحتاجون إلى التقدم بطلب الدعم مرة أخرى. سيتم دفع مدفوعات المرحلة الثانية من برنامج الدعم المالي إلى دافعي الضرائب الذين حصلوا على هذا الدعم في المرحلة الأولى من البرنامج. يمكن أيضاً لدافعي الضرائب الذين لم يتلقوا دعماً مالياً التقدم بطلب للحصول على الدعم. سيتم قبول الطلبات الجديدة حتى 10 أغسطس.

سيعقد وزير الاقتصاد ميكايل جباروف اجتماعاً مرئياً مع رواد الأعمال في 7 أغسطس لمناقشة تأثير العدوى على الأعمال التجارية. سيركز الاجتماع على أنشطة الأعمال في البيئة الجديدة ومناقشة سبل القضاء على الآثار السلبية للعدوى على ريادة الأعمال والاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص والإجابة على الأسئلة.

يُطلب من رواد الأعمال إرسال مقترحاتهم بشأن القضايا المذكورة أعلاه إلى عنوان البريد الإلكتروني "[email protected]" في 6 أغسطس الساعة 18:00.