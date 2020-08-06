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    سمير شريفوف: من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط للأشهر الستة المقبلة 35 دولاراً

    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٧]

    باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

    بلغت إيرادات الميزانية العامة للدولة للأشهر الستة الماضية 338.2 مليون مانات. إذا نظرنا إلى هذه الفترة، يمكننا أن نرى انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من وزير المالية سمير شريفوف في الجلسة المكتملة للبرلمان الأذربيجاني امس.

    وأشار وزير المالية إلى أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لا يتوقع أن يتجاوز 5 %. كما تتأثر عائداتنا بانخفاض سعر النفط. من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط للأشهر الستة القادمة 35 دولاراً. تم منع فائض العرض على الطلب في السوق العالمية، مما أدى إلى استقرار جزئي في أسعار النفط.

    AZERTAG.AZ :سمير شريفوف: من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط للأشهر الستة المقبلة 35 دولاراً
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