الرئيس الاذربيجاني: النتائج المحققة والسيطرة على المرض يجب ألا تعطينا اطمئنانا

باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

يمكن الإشادة بالعمل المنجز فيما يتعلق بالعدوى عموماً ككل. ومع ذلك، فإن النتائج التي تم إحرازها وكذلك السيطرة على المرض ينبغي ألا تعطينا اطمئنانا. أود أن أؤكد مرة أخرى أن الدينامكيات الإيجابية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تظهر أن جميع الخطوات قد اتخذت في الاتجاه الصحيح. الغرض الأساسي من نظام الحجر الصحي هو حماية شعبنا من هذا المرض وحماية أرواحهم ، وحماية صحتهم وبالتالي الخروج من هذا الوضع بأقل الخسائر. لقد تمكنا حتى الآن من تحقيق ذلك.

تفيد أذرتاج أن رئيس الجمهورية عبر عن هذه الآراء في المؤتمر الافتراضي حول التدابير المتخذة لمكافحة عدوى فيروس كورونا في البلاد والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وفي إشارة إلى أن الديناميكيات الإيجابية أدت إلى تخفيف نظام الحجر الصحي، قال رئيس الجمهورية: "لكن يجب أن تتوفر آلية الرقابة الصارمة للغاية. يجب ضمان جميع القواعد الصحية والوبائية بشكل كامل في المرافق التي تم افتتاحها حديثاً. يجب توفير المسافة الاجتماعية. يجب تنظيم الخدمات المقدمة في المرافق وفقاً للقواعد الجديدة. السؤال الأهم هو من يتحمل مهمة التحكم؟ عليكم تقديم اقتراحات جادة بشأن هذه المسألة. لأنه يجب أن تتولى جهة ما أو بعض الجهات أو عدة جهات المراقبة على هذه المسألة. أعتقد أنه ينبغي استخدام الوسائل الإلكترونية أيضًا ".

وشدد الرئيس إلهام علييف على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام للرقمنة في الوضع الحالي وأشار إلى ضرورة دمج الخدمات التي يقدمها كل من القطاعين العام والخاص في نظام الرقابة الشامل. "أعتقد أنه ينبغي التعامل مع هذه المسألة بجدية كبيرة وتوفير أنظمة المراقبة الافتراضية. يجب أن تكون الوكالات الحكومية ذات الصلة قادرة على إجراء هذه المراقبة بالفيديو. إذا رأوا أن رواد الأعمال ينتهكون هذه القواعد، فيجب معاقبتهم. وأضاف رئيس الدولة قائلاً: "هذا لا لبس فيه".