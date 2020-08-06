الرئيس إلهام علييف: نريد دعم كل مواطن أذربيجاني في هذه الأوقات الصعبة

باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

في تطرقه إلى الإجراءات المتخذة لمكافحة عدوى فيروس كورونا في البلاد تحدث الرئيس إلهام علييف عن مسألة تعديل الميزانية في المؤتمر الافتراضي حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

تفيد أذرتاج أن رئيس الجمهورية في حديثه في الاجتماع قال: "إننا نجري تعديلات على الميزانية وهذا الموضوع قيد المناقشة بالفعل. يناقش المجلس الوطني هذه المسألة بالفعل. وهذا يظهر مرة أخرى أننا نريد دعم كل مواطن أذربيجاني في هذه الأوقات الصعبة. لأنه عندما تم اعتماد ميزانيتنا، بالطبع، لم يكن العدوى قد بدأ بعد. لقد تفرض عائداتنا التنازلية وتكاليفنا التصاعدية علينا إعادة النظر في الميزانية وإجراء تعديلات وتقديم أقصى قدر من المساعدة للمواطنين. آمل أن يكون لمجلس الوطني كلمته في التصحيح في الأيام المقبلة ".

وقال رئيس الجمهورية إن الحكومة تقترح اعتماد سعر النفط عند 35 دولاراً بدلاً من 55 دولاراً وتخطط النفقات على أساس هذا الرقم بحلول نهاية العام.

وهذا يدل على أن الدولة الأذربيجانية مستعدة لأية أزمة. لأننا أنشأنا مثل هذا الأساس المتين بحيث نتخذ الخطوات الصحيحة فيما يتعلق بأي أزمة وحتى لو كان سعر النفط عند 35 دولاراً، فإن أذربيجان ستفي بجميع الالتزامات الاجتماعية وتخصص أموالاً إضافية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة وتعزيز قدرتنا الدفاعية لبلادنا وأنها ستكفي. قال رئيس الجمهورية أيضاً: "فيما يتعلق بترشيد الاموال، بالطبع، نقصد قبل كل شيء المشاريع الاجتماعية وغيرها".