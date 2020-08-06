باكو، 6 اغسطس (أذرتاج). سيتم تقديم معونة نقدية قدرها 190 مانات للسكان العاطلين عن العمل في 13 مدينة ومحافظة مطبق عليها نظام الحجر الصحي الصارم (وهي باكو وسومغايت وكنجه ومينكجوير وبردعه وكورانبوي وكويكول وخاجماز وساليان وأبشيرون ويفلاخ وجليل آباد ومسالي). سيتم دفع مبلغ قدره 190 مانات للأشخاص العاطلين عن العمل بسبب تشديد نظام الحجر الصحي الخاص. ستشمل هذه المعونة 278 الف مواطن وسيصرف 53 مليون مانات بهذا الغرض. سيعلن موعد تحويل المعونات الى بطاقات المسجلين.

AZERTAG.AZ : الحكومة تقدم معونة نقدية في 13 مدينة ومحافظة مطبق فيها نظام الحجر الصحي الصارم

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