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    طيران "آيروفلوت" الروسية تلغي رحلات الى 9 مدن كازاخستانية

    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٣٩]

    نور سلطان، 7 أغسطس (أذرتاج).

    أعلنت شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" عن وقف الرحلات الدولية المنتظمة الى 9 مدن لكازاخستان حتى نهاية أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا القرار اتخذ بسبب التقييدات الوبائية الحالية.

    وتوقف الشركة رحلاتها الى اكطاو واكتوبي وآلماتي وآتيراو وكاراقاندا وكوستاناي وقيزيل اوردا ونورسلطان وشيمكند حتى 31 أغسطس.

    يجب الذكر انه تخطط استئناف رحلات من كازاخستان الى تايلند وجورجيا في أغسطس الحالي. ولم يعلن موعد إعادة فتح الاتصال الجوي بروسيا.

    AZERTAG.AZ :طيران "آيروفلوت" الروسية تلغي رحلات الى 9 مدن كازاخستانية
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