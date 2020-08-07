وزير الخارجية يلتقى ممثل الاتحاد الأوروبي في أذربيجان كيستوتيس يانكوسكاس

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

في 6 أغسطس، التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان كيستوتيس يانكوسكاس.

أبلغ المكتب الصحفي لوزارة الخارجية أذرتاج أن الوزير جيهون بيراموف أشاد بشراكة أذربيجان ذات المنفعة المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي. وأشار الوزير بارتياح إلى موقف الاتحاد الأوروبي القاطع الداعم لاستقلال أذربيجان وسيادتها وسلامة أراضيها.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا على أجندة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان، بما في ذلك شراكة الطاقة الاستراتيجية ومشاريع النقل والتضامن والتعاون في مكافحة الأوبئة ومواصلة المفاوضات حول اتفاقية شاملة جديدة ستشكل الأساس القانوني للعلاقات الثنائية وغيرها من القضايا.

وأطلع الوزير الجانب الآخر على الاستفزاز العسكري الذي ارتكبته القوات المسلحة الأرمينية في اتجاه مقاطعة توفوز على الحدود الأذربيجانية الأرمنية في 12 يوليو وأهداف الدولة المجاورة التي لم تتمكن من تحقيقها وسياستها العدوانية التي تقع في جذور التوترات في المنطقة. تم التأكيد على أن أذربيجان ملتزمة بحل الصراع من خلال المفاوضات ولكن المحادثات يجب أن تكون حقيقية وموضوعية وليست شكلية. وأكد الوزير أنه من غير المقبول إبداء نفس النهج تجاه أرمينيا التي هي دولة معتدية وأذربيجان التي هي معرَّضة للاحتلال وشدد على ضرورة سحب قوات الاحتلال من الأراضي المحتلة لأذربيجان وإعادة النازحين الأذربيجانيين إلى ديارهم على النحو المطلوب في قرارات مجلس الأمن الدولي.

واستند ممثل الاتحاد الأوروبي إلى بيان المتحدث باسم مكتب الانشطة الخارجية الأوروبية وأشار إلى أنه دعى إلى "عدم اتخاذ خطوات" تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة. وأكد أن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي يراقب الوضع عن كثب ويهتم بضمان السلام والأمن في المنطقة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.