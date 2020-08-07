المصادقة على الهيئة الجديدة للوفد الأذربيجاني في الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

عُقدت الجلسة العامة الخامسة والخمسون للجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC) عبر الإنترنت في 6 أغسطس.

تفيد أذرتاج نقلاً عن إدارة العلاقات العامة والصحافة للمجلس الوطني أن أذربيجان مُثلت في الاجتماع بالنائبين البرلمانيين، وهما نائب رئيس الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ورئيس الوفد الأذربيجاني إلى منظمة إيلدار غولييف وعضو الوفد إيلدار إبراهيموف.

في إطار الدورة عقد الاجتماع الثاني والستون لمكتب الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود. ثم بدأ الاجتماع الخامس والخمسون للجنة الدائمة وافتتحت الجلسة العامة. ورحب الرئيس الحالي للمجلس البرلماني لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ورئيس البرلمان الجورجي أرشيل تالاكفادزه بالمشاركين بكلمة افتتاحية.

تم اعتماد جدول أعمال للجلسة العامة التي ترأسها إيلدار غولييف، نائب رئيس المجلس البرلماني لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ورئيس الوفد الأذربيجاني.

خلال مناقشة مسألة انتخاب أعضاء الوفد الجدد تمت الموافقة على الهيئة الجديدة للوفد الأذربيجاني المكون من ستة أشخاص. وكان وفدنا يتألف من 5 أعضاء في وقت سابق.

ثم قُدمت في الجلسة معلومات عن أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC) من قبل النائب الأول للأمين العام للأمانة الدولية الدائمة لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود أبرو باروتجو كوكدنيز.

وانتخب الاجتماع نواب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

بعد ذلك، تم الاستماع إلى تقارير حول مختلف الموضوعات والتوصيات ذات الصلة في الحدث واعتمادها بعد المناقشات.

وتحدث رئيس الوفد الصربي إيغور بيكيتش عن "الدعم التشريعي في تنفيذ المشاريع التي تربط أوروبا وآسيا (حزام واحد، طريق واحد)". قدم رئيس لجنة الشئون القانونية والسياسية ميخائيل يميليانوف (روسيا) توصية حول الموضوع.

قدمت عضو الوفد اليوناني صوفيا فولتيبسي تقريراً عن "تطوير التقنيات المالية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود". وقدم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والبيئة كونستانتين كيتلين زامفيرا (رومانيا) توصية بشأن هذا الموضوع.

وتحدث عضو الوفد الروماني إيوان فولبيسكو عن "حماية المرافق الصحية التاريخية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ودورها في العهد الحديث". وقدم رئيس لجنة الثقافة والتعليم والشئون الاجتماعية ميتين غوندوغدو (تركيا) توصية في الموضوع.

كما عرض الاجتماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2019. وألقي النظر في مسألة موعد ومكان أجندة دورة الخريف للجمعية العامة في عام 2020.

وفي نهاية الاجتماع نقلت رئاسة المنظمة إلى اليونان بالتناوب.

وهكذا، أكملت الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود أعمالها.