وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت الى 154 شخص

باكو، 7 اغسطس، (أذرتاج).

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد القتلى الى 154 شخص واصابة أكثر من 5000 آخرين بجروح مختلفة وعشرات المفقودين جراء انفجار قوي وقع في مرفأ بيروت عاصمة لبنان.

كان قد قال محافظ بيروت ان 300 الف شخص اصبحوا مشرَّدين. ويتراوح حجم الأضرار الناجمة عن الكارثة ما بين 3-5 مليارات دولار.

يقال ان المحتمل هو انفجار مخزن المفرقعات او المواد شديدة الانفجار التي تمت مصادرتها منذ سنين واحتفظت فيه.

سبق وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ان ما حصل لن يمر دون حساب وسيدفع المسئولون عن هذه الكارثة الثمن ودعا الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة على لبنان.

تضررت مساحة واسعة على بعد عدة كلومترات بالخسائر المختلفة ودمرت المباني القريبة من مركز الانفجار بالكامل، بينها مستشفى لعلاج المصابين بالكورونا.

يجب الذكر ان أذربيجان قررت تقديم مساعدات انسانية مالية بمبلغ مليون دولار الى جمهورية لبنان للمساعدة في إزالة عواقب الانفجار.