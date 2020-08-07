  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٨]

    باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 أغسطس آب.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 7 أغسطس اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0234

    أورو EUR 1 2.012

    دولار أسترالي AUD 1 1.2251

    روبل بلاروس BYN 1 0.6966

    ريال برازيلي BRL 1 0.3188

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0971

    كرون دنماركي DKK 1 0.2701

    لاري جورجي GEL 1 0.5533

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194

    دولار كندا CAD 1 1.2725

    دينار الكويت KWD 1 5.5638

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4054

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0756

    جنيه مصري EGP 1 0.1066

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1028

    كرون النرويج NOK 1 0.1885

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4548

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219

    روبل روسي RUB 1 0.0232

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4018

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2398

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649

    دولار تايوان TWD 1 0.0578

    ليرة تركيا TRY 1 0.234

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0614

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1336

    كرون التشيك CZK 1 0.0763

    يوان الصين CNY 1 0.244

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.23

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4996

    كرون السويد SEK 1 0.1949

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8637

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1432

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.6105

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2201

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٧]
    تقديم الدعم المالي الجديد للقطاع الخاص
    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٧]
    سمير شريفوف: من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط للأشهر الستة المقبلة 35 دولاراً
    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٢١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٦]
    سمير شريفوف: الأثر السلبي للوباء على الاقتصاد العالمي أدى إلى تفاقم ميزان المدفوعات في أذربيجان
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم