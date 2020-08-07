البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 7 أغسطس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 أغسطس آب.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 7 أغسطس اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0234
أورو EUR 1 2.012
دولار أسترالي AUD 1 1.2251
روبل بلاروس BYN 1 0.6966
ريال برازيلي BRL 1 0.3188
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0971
كرون دنماركي DKK 1 0.2701
لاري جورجي GEL 1 0.5533
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2725
دينار الكويت KWD 1 5.5638
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4054
بيسو المكسيك MXN 1 0.0756
جنيه مصري EGP 1 0.1066
لاي مولدوفا MDL 1 0.1028
كرون النرويج NOK 1 0.1885
زلوتي بولندا PLN 1 0.4548
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219
روبل روسي RUB 1 0.0232
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4018
دولار سنغافورة SGD 1 1.2398
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649
دولار تايوان TWD 1 0.0578
ليرة تركيا TRY 1 0.234
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0614
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1336
كرون التشيك CZK 1 0.0763
يوان الصين CNY 1 0.244
جنيه إنكلترا GBP 1 2.23
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4996
كرون السويد SEK 1 0.1949
فرنك سويسرا CHF 1 1.8637
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1432
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.6105
بيسو تشيلي CLP 100 0.2201
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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