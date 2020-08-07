باكو، 7 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 أغسطس آب. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 7 أغسطس اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0234 أورو EUR 1 2.012 دولار أسترالي AUD 1 1.2251 روبل بلاروس BYN 1 0.6966 ريال برازيلي BRL 1 0.3188 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0971 كرون دنماركي DKK 1 0.2701 لاري جورجي GEL 1 0.5533 روبي هندي INR 1 0.0227 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2725 دينار الكويت KWD 1 5.5638 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4054 بيسو المكسيك MXN 1 0.0756 جنيه مصري EGP 1 0.1066 لاي مولدوفا MDL 1 0.1028 كرون النرويج NOK 1 0.1885 زلوتي بولندا PLN 1 0.4548 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0219 روبل روسي RUB 1 0.0232 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4018 دولار سنغافورة SGD 1 1.2398 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1649 دولار تايوان TWD 1 0.0578 ليرة تركيا TRY 1 0.234 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0614 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1336 كرون التشيك CZK 1 0.0763 يوان الصين CNY 1 0.244 جنيه إنكلترا GBP 1 2.23 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4996 كرون السويد SEK 1 0.1949 فرنك سويسرا CHF 1 1.8637 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1432 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.6105 بيسو تشيلي CLP 100 0.2201 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0167 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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