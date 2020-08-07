سومغايت يتفق مع مدرب جديد

سومغايت، 7 أغسطس، أذرتاج

اتفق نادي سومغايت لكرة القدم مع مدرب جديد للتدريب البدني.

قالت النادي في بيان إنه المدرب الاسباني هيرارد ميرينو الغاريسته ويستبدل الاسباني ادواردو كارو الذي انتقل الى نادي كنجلر بيرليكي التركي.

ومن المتوقع أن يأتي الغاريسته الى سومغايت قريبا لتوقيع عقد.