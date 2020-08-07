  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    سومغايت يتفق مع مدرب جديد

    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]

    سومغايت، 7 أغسطس، أذرتاج

    اتفق نادي سومغايت لكرة القدم مع مدرب جديد للتدريب البدني.

    قالت النادي في بيان إنه المدرب الاسباني هيرارد ميرينو الغاريسته ويستبدل الاسباني ادواردو كارو الذي انتقل الى نادي كنجلر بيرليكي التركي.

    ومن المتوقع أن يأتي الغاريسته الى سومغايت قريبا لتوقيع عقد.

    AZERTAG.AZ :سومغايت يتفق مع مدرب جديد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٦]
    أندية كرة القدم تستكمل معسكراتها في غابالا
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٤]
    قراباغ يتنافس وديا مع صباح
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٠]
    أولمبياد الشطرنج العالمي: يتنافس 50 فريقاً آخر
    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢١]
    سومغايت يودع المدرب الفني
    سومغايت يتفق مع مدرب جديد