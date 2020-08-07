الوزير: ستقدم في أقرب وقت معونة قدرها 190 مانات في 13 مدينة ومحافظة مطبق عليها نظام الحجر الصحي الصارم

باكو، 7 أغسطس (اذرتاج).

إن التوجيهات من الرئيس إلهام علييف بشأن تقديم معونة نقدية قدرها 190 مانات في 13 مدينة ومحافظة مطبق عليها نظام الحجر الصحي الصارم ستنفذ في أقرب وقت ممكن وسيتم تسليم هذه المعونات في الأيام القريبة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير العمل والضمان الاجتماعي للسكان ساحل بابايف في مؤتمر صحفي عقد لمناقشة الاعمال المقامة والمهام الواجب تنفيذها للوزارة.

قال ان المعونة النقدية بقدر 190 مانات ستقدم للسكان العاطلين عن العمل في 13 مدينة ومحافظة مطبق عليها نظام الحجر الصحي الصارم (وهي باكو وسومغايت وكنجه ومينكجوير وبردعه وكورانبوي وكويكول وخاجماز وساليان وأبشيرون ويفلاخ وجليل آباد ومسالي).

سيتم دفع مبلغ قدره 190 مانات للأشخاص العاطلين عن العمل بسبب تشديد نظام الحجر الصحي الخاص.

ستشمل هذه المعونة 278 الف مواطن وسيصرف 53 مليون مانات بهذا الغرض.