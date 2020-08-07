  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الوزير: ستقدم في أقرب وقت معونة قدرها 190 مانات في 13 مدينة ومحافظة مطبق عليها نظام الحجر الصحي الصارم

    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٣٦]

    باكو، 7 أغسطس (اذرتاج).

    إن التوجيهات من الرئيس إلهام علييف بشأن تقديم معونة نقدية قدرها 190 مانات في 13 مدينة ومحافظة مطبق عليها نظام الحجر الصحي الصارم ستنفذ في أقرب وقت ممكن وسيتم تسليم هذه المعونات في الأيام القريبة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير العمل والضمان الاجتماعي للسكان ساحل بابايف في مؤتمر صحفي عقد لمناقشة الاعمال المقامة والمهام الواجب تنفيذها للوزارة.

    قال ان المعونة النقدية بقدر 190 مانات ستقدم للسكان العاطلين عن العمل في 13 مدينة ومحافظة مطبق عليها نظام الحجر الصحي الصارم (وهي باكو وسومغايت وكنجه ومينكجوير وبردعه وكورانبوي وكويكول وخاجماز وساليان وأبشيرون ويفلاخ وجليل آباد ومسالي).

    سيتم دفع مبلغ قدره 190 مانات للأشخاص العاطلين عن العمل بسبب تشديد نظام الحجر الصحي الخاص.

    ستشمل هذه المعونة 278 الف مواطن وسيصرف 53 مليون مانات بهذا الغرض.

    AZERTAG.AZ :الوزير: ستقدم في أقرب وقت معونة قدرها 190 مانات في 13 مدينة ومحافظة مطبق عليها نظام الحجر الصحي الصارم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]
    حرمان المكتشف عن مصادر الدخل لهم والموقعين على عقود العمل الالزامية من الاعانة المالية احادي الدفع
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٨]
    إدارة الشرطة العامة: تغريم 334 مخالف لنظام الحجر الصحي الخاص الصارم إرجاع 870 وسيلة نقل من منافذ الحجر الصحي الخاص
    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٤٠]
    الحكومة تقدم معونة نقدية في 13 مدينة ومحافظة مطبق فيها نظام الحجر الصحي الصارم
    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٥‎]
    دفع المعاشات التقاعدية والاعانات والمنح والمساعدة المالية المعنونة لمليونين و300 الف شخص خلال يوليو
    الوزير: ستقدم في أقرب وقت معونة قدرها 190 مانات في 13 مدينة ومحافظة مطبق عليها نظام الحجر الصحي الصارم الوزير: ستقدم في أقرب وقت معونة قدرها 190 مانات في 13 مدينة ومحافظة مطبق عليها نظام الحجر الصحي الصارم الوزير: ستقدم في أقرب وقت معونة قدرها 190 مانات في 13 مدينة ومحافظة مطبق عليها نظام الحجر الصحي الصارم