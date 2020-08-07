إدارة الشرطة العامة: تغريم 334 مخالف لنظام الحجر الصحي الخاص الصارم إرجاع 870 وسيلة نقل من منافذ الحجر الصحي الخاص

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

كشفت الإدارة العامة لشرطة المرور لدى وزارة الداخلية عن عدد مخالفين لقواعد نظام الحجر الصحي الخاص الصارم في 7 أغسطس آب.

قالت الإدارة في بيان إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما إداريا 334 شخص سائقا وراكبا خلال مدة الساعات 00.00 من 6 أغسطس الى 00.00 من 7 أغسطس كانوا على متون وسائل النقل لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص الصارم المطبقة على مدن باكو وسومغايت وكنجة ويفلاخ ومنكجوير وماصالي وجليل أباد ومحافظات أبشرون وبرده وخاتشماز وجورانبوي وجويجول وسيازن وشاكي وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الإدارية الأذربيجاني.

وأضافت أن عناصر الشرطة أرجعت 870 وسيلة نقل من منافذ العبور المقامة لدى مناطق تطبق فيها قواعد نظام الحجر الصحي الخاص الصارمة.