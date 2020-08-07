تعافى 4429 شخص من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الاسبوع الماضي في أذربيجان

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

تعافى 4429 شخص من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فترة 27 يوليو الى 2 اغسطس الاسبوع الماضي في أذربيجان مع تسجيل 2393 حالة اصابة جديدة.

أفادت أذرتاج عن موقع koronavirusinfo.az أن اكثر حالات التعافي الى الحين سجل الاسبوع السابق. واحسن ثاني مؤشر في اقل مؤشرات الاصابة في اسابيع الشهرين الاخيرين من نصيب اسبوع يوليو من الفترة ما بين 27 يوليو الى 2 اغسطس حيث أن اقل حالات الاصابة منذ شهر يونيو مسجل في اسبوع 1-7 يونيو وذلك بقدر 2059 حالة اصابة.

وبجانب ذلك، فارق الحياة 45 شخصا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال فترة 27 يوليو الى 2 اغسطس في البلد. وهذا العدد اقل مؤشر للوفيات مسجل خلال اسابيع الشهر الاخير على التخمين.