الرئيس الصربي يجري مكالمة هاتفية بالرئيس الأذربيجاني

باكو، 7 أغسطس (أذرتاج).

أجرى رئيس جمهورية صربيا آلكساندر فوجيج مكالمة هاتفية اليوم برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

اعرب فوجيج عن مواساته في مقتل عسكريين اذربيجانيين نتيجة الاحداث الدموية الناتجة عن الاستفزاز العسكري الذي ارتكبته أرمينيا في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في شهر يوليو. في الوقت ذاته، اعرب عن أسفه لاستخدام الجانب الأرميني الأسلحة الصربية الصنع في هذه الاشتباكات المسلحة. وقال الرئيس الصربي ان وفدا صربيا رفيع المستوى سيزور أذربيجان قريبا لتحقيق هذه المسألة. وأكد فوجيج ان بلاده تشيد بعلاقات الصداقة المعتمدة على الشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان ودعا الرئيسَ الأذربيجانيَّ للقيام بزيارة رسمية الى صربيا كدليل على ذلك.

أبدى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شكره على الاتصال الهاتفي وقال ان استخدام أرمينيا الأسلحة الصربية الصنع في قصف المواقع العسكرية والمدنية لأذربيجان أثار استياء لدى المجتمع الاذربيجاني على ان هذا القصف أدى الى مقتل العسكريين والمواطن المدني من أذربيجان.

واعرب الرئيس إلهام علييف عن امتنانه على القرار الذي أشار اليه الرئيس الصربي بشأن ارسال وفد صربي رفيع المستوى الى أذربيجان لتقصي الحقيقة المشار اليها آنفا وبحث آفاق التعاون.

وقرر الطرفان اثناء المكالمة الهاتفية تجنب التصرفات التي قد تلقي الظل على علاقات الصداقة بين البلدين في المستقبل.

وأبدى الرئيس إلهام علييف شكره على الدعوة له لزيارة صربيا.