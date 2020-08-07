اعتماد التعديلات في ميزانية الدولة لعام 2020م في جلسة دورة المجلس الوطني غير الاعتيادية

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

تعقد جلسة تالية لدورة المجلس الوطني غير الاعتيادية في 7 اغسطس اليوم.

أفادت أذرتاج أن الجلسة ناقشت اولا مشروع قانون في ادراج تعديلات في القانون "في ميزانية الدولة لعام 2020م" في الاستماع الثالث.

وتنص التعديلات على ايرادات ميزانية الدولة لعام 2020م عند 24 مليارا و124 مليون مانات ونفقاتها عند 27 مليارا و492 مليون و200 الف مانات بما فيه ايراداتها المركزة عند 23 مليارا و359 مليون و465 الف مانات وايراداتها المحلية عند 764 مليون و535 الف ماانت ونفقاتها المركزة عند 26 مليارا و677 مليون و330 الف مانات ونفقاتها المحلية عند 814 مليون و870 الف مانات.

وعقب المناقشات طرحت التعديلات للتصويت واعتمد عليها.