تلميذة أذربيجانية مقيمة في كندا تحرز نجاحاً آخر

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

يواصل مواطنونا الذين يقيمون في الخارج إحراز نتائج ناجحة في مجال التعليم. جاءت الأخبار الجيدة التالية من كندا.

أبلغت لجنة الدولة للعمل مع المغتربين وكالة أذرتاج أن سيبل جهانكيرلي من عائلة أذربيجانية مقيمة في كندا أكملت بنجاح دورة علوم البيانات (“Data Science”) في برنامج جامعة ديوك للطلبة الموهوبين في الولايات المتحدة وحقق النتيجة ب98%.

تقدمت سيبل جهانكيرلي لامتحان SAT في سن الثانية عشرة من عمرها وتم قبولها في البرنامج. في نفس العام، أكملت بنجاح الدورة الصيفية "الحلول الرياضية للمشاكل" في معسكر جامعة ديوك، وفي العام التالي أكملت الدورة الصيفية "النماذج الرياضية والإحصاء التطبيقي".

حصلت سيبل جهانكيرلي التي عاشت سابقاً في أتلانتا والولايات المتحدة الأمريكية قبل تورنتو على شهادة جائزة رئيس الولايات المتحدة التعليمية في سن الحادية عشرة لإنجازاتها الأكاديمية المتميزة.

تبلغ سيبل جهانكيرلي التي تعيش الآن مع عائلتها في تورنتو وتبلغ من العمر 15 عاماً. نهنئ التلميذة الاذربيجانية على إنجازاتها في مجال التعليم ونتمنى لها المزيد من النجاح في مسيرتها العلمية المستقبلية.