أندية كرة القدم تستكمل معسكراتها في غابالا
AzerTAg.az
٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٥٦]
غابالا، 7 أغسطس، أذرتاج
استكملت اندية كرة القدم المتنافسة في دوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين معسكراتها في غابالا.
أفادت أذرتاج أن كلا من قراباغ ونفطجي وكشله وزيرة وصباح وصبائل رجعت الى باكو وسومغايت الى مدينة سومغايت واما غابالا فيواصل استعدادته في مسقط رأسه.
يذكر أن الاندية توجهت الى غابالا لمعسكرات استعدادية بسبب فرض نظام الحجر الصحي الخاص في باكو وسومغايت. وعقب قرار اذن محتمل صدر عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء من المتوقع أن ينظم كل ناد برامج استعدادات له لدى ملاعبها الخاصة بما فيه الاندية المتنافسة في الدوريين الاوروبيين.
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