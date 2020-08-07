نسبة الاقبال على التصويت خلال الثلاثة ايام الاولى من الانتخابات غير الاعتيادية لمنصب رئيس بلاروس تبلغ 47ر22 %

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

بلغت نسبة الاقبال على التصويت خلال الثلاثة ايام الاولى من عملية الاقتراع في الانتخابات غير الاعتيادية لمنصب رئيس بلاروس 47ر22 في المائة.

أفادت أذرتاج عن موقع اللجنة المركزية للانتخابات في بلاروس أن 45ر20 في المائة من العدد العام للمواطنين المسجلين في القوائم بولاية برست قد صوتوا فيما يصل هذا المؤشر في ولايات ويتبسك الى 1ر21 في المائة وقوميل الى 22ر30 في المائة وغرودنو الى 05ر20 في المائة.

واقبل 84ر20 في المائة من الناخبين على مراكز الاقتراع في الايام الثلاثة الاولى من التصويت في ولاية منسك و14ر26 في المائة منهم في ولاية موكيلوف و89ر18 في المائة منهم في منسك.

وكان العدد العام للمسجلة اسماؤهم في القوائم 6.836.585 ناخب.

وانطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات غير الاعتيادية ف 4 اغسطس ويستمر الى نهاية يوم 8 اغسطس.

حسينلي مراسل أذرتاج