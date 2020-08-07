حرمان المكتشف عن مصادر الدخل لهم والموقعين على عقود العمل الالزامية من الاعانة المالية احادي الدفع

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

قال ساحل بابايف إن حق 13 الف شخص في الحصول على الاعانة المالية البالغة 190 مانات احادية الدفع خلال فترة نظام الحجر الصحي الخاص المفروض قد سحب منهم واكتشف عن مصادر الدخل المختلفة لثلاثة الاف شخص منهم.

أفادت أذرتاج عن بابايف وزير العمل والضمان الاجتماعي قوله في مؤتمر صحفي عقده إن صفوف العشرة الاف شخص الباقين من الذين اوقف دفع الاعانة المالية تتضمن الموقعين على عقود عمل بعد أن وجدوا فرصة عمل.

واوضح بابايف أن دفع الاعانة احادية الدفع اوقف للذين وجدوا فرصة عمل عامة في الاشهر التالية بعد أن حصلوا على المدفوعة ومن جهة اخرى اضطر الذين كانوا يعملون في عمل غير رسمي الى توقيع عقد عمل الزامي بعدما تفعل نظام استئذان 8103 وبذلك حرم 10 الاف شخص من حق الحصول على الاعانة احادية الدفع بسبب عقدهم عقود العمل.