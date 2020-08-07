أذربيجان: إصابة 129 شخص بكوفيد 19 وتعافي 421 شخص ووفاة 4 أشخاص

باكو، 7 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 129 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 421 شخص من هذا المرض وتوفي 4 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 33 ألفا و376 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 29 الفا و696 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 483 مريض ويستمر علاج 3197 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 773 الف و051 فحص طبي.