  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: إصابة 129 شخص بكوفيد 19 وتعافي 421 شخص ووفاة 4 أشخاص

    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]

    باكو، 7 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصيب 129 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 421 شخص من هذا المرض وتوفي 4 أشخاص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 33 ألفا و376 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 29 الفا و696 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 483 مريض ويستمر علاج 3197 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 773 الف و051 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: إصابة 129 شخص بكوفيد 19 وتعافي 421 شخص ووفاة 4 أشخاص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٩]
    تعافى 4429 شخص من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الاسبوع الماضي في أذربيجان
    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
    أذربيجان: إصابة 144 شخص بكوفيد 19 وتعافى 435 شخص ووفاة 3 أشخاص
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
    أذربيجان: إصابة 193 شخص بكوفيد 19 وتعافى 492 شخص ووفاة 3 أشخاص
    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]
    أذربيجان: إصابة 226 شخص بكوفيد 19 وتعافى 588 شخص ووفاة 5 أشخاص
    أذربيجان: إصابة 129 شخص بكوفيد 19 وتعافي 421 شخص ووفاة 4 أشخاص