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    سياسة


    مجلة Ejecutivos الاسبانية تدرج مقالا عن عدوان أرمينيا على أذربيجان

    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]

    مدريد، 7 أغسطس (أذرتاج)

    أدرجت مجلة Ejecutivos الإسبانية في نسختها الالكترونية مقالا عن السياسة العدائية التي تنتهجها أرمينيا ضد أذربيجان.

    يقدم صاحب المقال فيرناندو نوفو لينس رئيس الجمعية الثقافية الاسبانية الجزائرية للقراء معلومات عن تاريخ أذربيجان الحديث وتاريخ اول جمهورية ديمقراطية في الشرق الإسلامي وانجازاتها المكتسبة في أقصر وقت.

    تحدث المؤلف عن تاريخ عدوان أرمينيا على أذربيجان وسياستها الهادفة الى التطهير العرقي وتشريد السكان الاذربيجانيين الأصليين في قراباغ الجبلية والمحافظات المجاورة لها.

    في مقاله تناول المؤلف وقائع احتلال 20 بالمائة من أراضي أذربيجان وتدمير الممتلكات والآثار التاريخية والثقافية فيها من قبل القوات المسلحة لارمينيا وعدم امتثال أرمينيا لتنفيذ القرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الامن الأممي التي تطالب أرمينيا سحب قواتها الاحتلالية فورا ودون شرط مسبق من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

    كتب المؤلف في المقال عن الاحداث الدموية الأخيرة الناتجة عن الاستفزاز الأرميني في محافظة توفوز الأذربيجانية الحدودية بالقصف المدفعي للمواقع المدنية والعسكرية لاذربيجان ابتداء من 12 يوليو، مما أدى الى مقتل العسكريين الاذربيجانيين والمواطن المدني الاذربيجاني.

    يشير المؤلف الى ان هذه التصرفات العدائية تخالف كل القوانين والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.

    AZERTAG.AZ :مجلة Ejecutivos الاسبانية تدرج مقالا عن عدوان أرمينيا على أذربيجان
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