إعلان عدد الفحوص الطبية لتحديد الاصابة بكورونا في اذربيجان

باكو، 8 أغسطس (أذرتاج)

أجري في 7 أغسطس 6872 فحص طبي لتحديد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان. وبلغ عدد الفحوص الطبية حتى اليوم 773 ألف و51 فحص.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد ادارة الوحدات الطبية الجهوية (طبيب) ان عدد المرضى بفيروس كورونا المستجد الجاري علاجهم حاليا حوالي 3197 شخص. 261 مريض منهم في العناية الطبية المركزية و50 منهم يتلقون علاجهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

يشار الى انه أصيب 129 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 421 شخص من هذا المرض وتوفي 4 أشخاص.