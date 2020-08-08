  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    إعلان عدد الفحوص الطبية لتحديد الاصابة بكورونا في اذربيجان

    ٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [٠٠:٣٧]

    باكو، 8 أغسطس (أذرتاج)

    أجري في 7 أغسطس 6872 فحص طبي لتحديد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان. وبلغ عدد الفحوص الطبية حتى اليوم 773 ألف و51 فحص.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد ادارة الوحدات الطبية الجهوية (طبيب) ان عدد المرضى بفيروس كورونا المستجد الجاري علاجهم حاليا حوالي 3197 شخص. 261 مريض منهم في العناية الطبية المركزية و50 منهم يتلقون علاجهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

    يشار الى انه أصيب 129 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 421 شخص من هذا المرض وتوفي 4 أشخاص.

    AZERTAG.AZ :إعلان عدد الفحوص الطبية لتحديد الاصابة بكورونا في اذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
    أذربيجان: إصابة 129 شخص بكوفيد 19 وتعافي 421 شخص ووفاة 4 أشخاص
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٩]
    تعافى 4429 شخص من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الاسبوع الماضي في أذربيجان
    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
    أذربيجان: إصابة 144 شخص بكوفيد 19 وتعافى 435 شخص ووفاة 3 أشخاص
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
    أذربيجان: إصابة 193 شخص بكوفيد 19 وتعافى 492 شخص ووفاة 3 أشخاص
    إعلان عدد الفحوص الطبية لتحديد الاصابة بكورونا في اذربيجان