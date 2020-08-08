مسؤولة طبيب: لن تعالج المشكلة تلقائيا

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

قالت ياقوت قرايفا إن جميع العالم يتهيأ اليوم لموجة جديدة ونتهيأ نحن ايضا. وكل شيء مرهون على أنفسنا. ولن تعالج هذه المشكلة تلقائيا.

أفادت أذرتاج عن قرايفا مديرة قسم الوقاية من الامراض والمراقبة عليها لدى اتحاد ادارة المناطق الطبية طبيب عضو مقر العمليات لدى مجلس الوزراء قولها في مؤتمر صحفي منعقد من جانب المقر في 8 اغسطس اليوم إن الامتثال بالقواعد لدى الأماكن المغلقة واجب.

واضافت قرايفا أن بعضا من الاماكن المغلقة تفتتح. ولا نتجه الى أماكن فيها زحام وتجمع. ولنسعى الى عدم التجمع في نفس الاماكن والوجهات وذلك مهم للغاية.