مساعد الرئيس: اهم أمر منوط خفضُ سرعة انتشار الفيروس بين ايدينا ثلاثة مطالب بسيطة

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

قال شاهمار موسموف إن خطوات ترمي الى تخفيف نظام الحجر الصحي الخاص الصارم تتخذ تدريجيا. واجراءات التخفيف المنفذة تدريجيا توافق مع تجربة عدد من البلدان الاجنبية ايضا.

أفادت أذرتاج عن موسموف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان مدير قسم المسائل الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي منعقد من جانب مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 8 اغسطس اليوم إن الخطوات المتعلقة بهذه التخفيفات كلما تتخذ ازدادت مخاطر الاصابة زيادة اخرى وتجربة البلدان الاخرى تدل ايضا على أن حالات الاصابة تزداد من جديد عقب الانفتاحات وتطبق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص من جديد.

واضاف موسموف أن أذربيجان ستتخذ فيها ايضا تدريجيا خطوات ترمي الى تخفيف نظام الحجر الصحي الخاص الصارم معبرا باسف عن زيادة هذه التخفيفات من احتمال زيادة حالات الاصابة من جديد في البلد ايضا.

واوضح مساعد الرئيس أن اهم أمر منوط امامنا خفض سرعة انتشار هذا الفيروس وبين ايدينا ثلاثة مطالب ايضا واحدها هو الامتثال بقواعد بسيطة جدا لنظام الحجر الصحي الخاص المطبق وذلك ارتداء قناع الوجه الواقي الطبي والحفاظ على التباعد الآمن وسائر المتطلبات الخاصة. وهذا اهم الامور ومرهون على كل واحد منا. ونخفض سرعة انتشار العدوى اذا امتثلنا بهذه القواعد. والثاني هو اجراء المراقبة على المطالب الموضوعة والعبء الرئيس في هذه القضية يقع على الحكومة وتتخذ خطوات جادة بهذا الشأن وستتخذ. والثالث يعود الى تحديد حالات الاصابة مبكرا وعزل المصابين مبكرا.