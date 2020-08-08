سوكار و"بتروفاك" توقعان على اتفاقية خدمات الدعم

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

وقعت شركة SOCAR Midstream Operations Limited التي هي شركة فرعية لشركة سوكار (SOCAR) وقسم خدمات الهندسة والإنتاج لشركة "بتروفاك" (Petrofac) على اتفاقية دعم نقل تنظيم العمليات الفنية لخط أنابيب جنوب القوقاز.

أفادت سوكار لوكالة أذرتاج أن الاتفاقية الجديدة توفر خدمات الدعم لنقل الأصول التشغيلية، حيث استحوذت الشركة على التشغيل الفني لخط أنابيب جنوب القوقاز من BP. ويشمل العمل الذي يتعين القيام به في هذا السياق صيانة خطوط أنابيب الغاز والمشاريع الأخرى خلال عملية الانتقال وتوفير الدعم الروتيني المكثف خلال الفترة الانتقالية ومرحلة التنفيذ ووضع خطة الاستعداد التشغيلي.

تم مدّ خط أنابيب جنوب القوقاز لتصدير الغاز الطبيعي من حقل "شاه دينيز" من أذربيجان إلى جورجيا وتركيا. ويمتد خط الأنابيب الذي يبدأ من محطة سانكاتشال بالقرب من باكو على طول خط أنابيب باكو - تبيليسي - جيهان (BTC) الذي ينقل النفط الخام من أذربيجان إلى جورجيا وتركيا وينضم إلى نظام توزيع الغاز في تركيا.

شركة خط أنابيب جنوب القوقاز هي المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط الأنابيب. الجهات المساهمة في الشركة هي شركات BP 28.8 % وTPAO 19 % وأذربيجان/ سوكار16.7 % ، Petronas 15.5% وLUKoil %10 وNICO 10%.