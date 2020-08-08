السماح بعقد مسابقات وألعاب رياضية في هواء طلق في أذربيجان

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

يُسمح بالمسابقات والألعاب الرياضية في الهواء الطلق في أذربيجان من الساعة 00:00 يوم 10 أغسطس.

تفيد أذرتاج أن مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء أعلن هذا القرار أمس.

جاء في القرار أنه بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الصلة مجلس الوزراء ذي الصلة يضاف ما يلي إلى قائمة الأعمال المسموح لها في مدن باكو وسومغايت وكنجه وييفلاخ وماسالي وجليل أباد ومينكاتشيفير ومقاطعات أبشيرون وبردعه وساليان وخاتشماز وكورانبوي وكوي كول من الساعة 00:00 يوم 10 أغسطس 2020:

- إقامة مسابقات وألعاب رياضية في هواء طلق؛

- أنشطة المرافق التجارية التي تبيع المنتجات غير الغذائية والمرافق التي تقدم الخدمات المنزلية للسكان (باستثناء مراكز التسوق الكبيرة) ؛

- إنتاج الآلات والمعدات ؛

- إنتاج المعدات الكهربائية.

- إنتاج الكمبيوترات والمصنوعات الإلكترونية والبصرية ؛

- إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات ؛

- إنتاج مركبات أخرى ؛

- إنتاج منتجات الطباعة ؛

- إنتاج المجوهرات.

- إنتاج الآلات الموسيقية والسلع الرياضية ؛

- إنتاج الملابس ؛

- صناعة النسيج؛

- إنتاج الأحذية ؛

- انتاج الجلود والمنتجات الجلدية؛

- إنتاج منتجات التبغ ؛

- إنتاج منتجات صناعية أخرى.