أذربيجان تلغي القيود المفروضة على عدد الموظفين في بعض المناطق

باكو، 7 أغسطس أذرتاج

تلغى القيود المفروضة على عدد الموظفين العاملين في المجالات التالية بنسبة 50 % وعدد التصاريح الصادرة للعاملين بموجب عقود قانونية ومدنية في مجالات العمل والخدمات بنسبة 30 % من إجمالي عدد الموظفين بموجب عقد العمل.

تفيد أذرتاج أن هذه المسألة تنعكس في الحزمة التالية من الإجراءات لتخفيف نظام الحجر الصحي الصارم التي يطبقها مقر العمليات لمجلس الوزراء.

هذه هي المجالات الواردة في القرار:

- إنتاج منتجات العناية اليومية والنظافة ؛

- إنتاج وإصلاح معدات البناء والتجهيزات المنزلية؛

- خدمات الهندسة والتصميم؛

- إنتاج منتجات التعبئة والتغليف؛

- إنتاج الأحجار والمعادن والمنتجات الخشبية ؛

- إنتاج الأثاث وإصلاحه؛

- متاجر حديقة الحيوان، بما في ذلك منافذ علف الحيوانات ؛

- بيع مواد البناء والأدوات المنزلية؛

- المبيعات عبر الإنترنت؛

- التنظيف الجاف؛

- تنظيف المباني السكنية باستثناء الشقق؛

- إصلاح السيارات؛

- محطات غسيل السيارات؛

- ملاجئ الحيوانات؛

- خدمات الترجمة.