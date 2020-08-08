نائب الوزير: نشاهد تنمية الاقتصاد الرقمي فترة الجائحة

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

قال روشن نجف اننا نشاهد تنمية الاقتصاد الرقمي فترة الجائحة.

أفادت أذرتاج عن نجف نائب وزير الاقتصاد الاذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي منعقد من جانب مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 8 اغسطس اليم إن مفهوم التجارة الرقمية قد تشكل لدى شركات ناشطة على الانترنت خلال نظام الحجر الصحي وهو قيد التنمية مفيدا أن تنمية التجارة الرقمية يجب أن تنفذ في الفترة ما بعد الجائحة ايضا بجانب اتخاذ تدابير مشتركة من اجل المزيد من تطويرها.