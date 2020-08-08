لم يتغلب أي بلد على العدوى بعدُ – مساعد الرئيس

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

قال شاهمار موسموف اننا لو خفضنا سرعة انتشار العدوى طالت فترة نظام الحجر الصحي المخفف قدر المستطاع وذلك طبعا مرهون على كل واحد منا بالدرجة الاولى. لأننا اذا امتثلنا بالقواعد قبل كل شيء وارتدينا اقنعة الوجه الواقية وحفظنا على التباعد الآمن قدرنا على خفض سرعة انتشار العدوى وإن لم يكن ذلك ولا نمتثل بهذه القواعد فطرأ الاشتعال من جديد وازداد عدد الاصابات فطبعا نقدم مرة اخرى على فرض نظام الحجر الصحي الخاص الصارم مضطرين اليه.

أفادت أذرتاج عن موسموف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان مدير قسم المسائل الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي منعقد من جانب مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 8 اغسطس اليوم إن العالم لا يوجد فيها بلد اليوم لا تستمر فيه محاربة العدوى ولا بلد عبر العالم ومن ضمنها أذربيجان اعلن عن التغلب على العدوى واعني أن العدوى بيننا. وقدرنا على خفض عدد الاصابة جراء فرض نظام الحجر الصحي الخاص وسلوك الناس المسؤول عنه وطبعا نظام الحجر الصحي هذا اذى على كل واحد منا ونعاني كل واحد من مواطنينا وحكومتنا واصحاب المشاريع ورجال الاعمال من هذا ولكننا مضطرين الى ذلك وعلينا أن نبذل جهودا مشتركة من اجل الحفاظ على هذه النتائج.